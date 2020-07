O Concello avanza na declaración do complexo dunar de O Vao como Espazo Natural de Interese Local

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este xoves en rolda de prensa dos avances da declaraci贸n do complexo dunar de O Vao como Espazo Natural de Interese Local (ENIL) para manter a recuperaci贸n e a protecci贸n iniciada hai m谩is dunha d茅cada. 鈥淎 zona ten unha riqueza extraordinaria, das m谩is importantes de Europa鈥, sinalou o rexedor.

As铆, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio polo que se somete ao procedemento de informaci贸n p煤blica e audiencia o proxecto de decreto polo que se aproba o plan de conservaci贸n feito polo Concello de Vigo. Deste xeito, o documento encara a recta final da s煤a tramitaci贸n administrativa e durante un per铆odo de 15 d铆as h谩biles -que comezan a contar a partir de ma帽谩- os cidad谩ns, colectivos, ou calquera persoa f铆sica ou xur铆dica interesada poder谩n achegar, preferentemente por correo electr贸nico, as consideraci贸ns e comentarios que consideren oportunos con relaci贸n ao devandito plan, elaborado polo Concello como promotor da iniciativa.

O Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte foi declarado espazo natural de interese local, de xeito provisional, mediante Orde do 26 de agosto de 2013. A aprobaci贸n do Plan de conservaci贸n do ENIL por decreto do Consello da Xunta permitir谩 que esa declaraci贸n pase a ter o car谩cter de definitiva. No documento que se somete agora a informaci贸n p煤blica, establ茅cense as bases t茅cnicas que garantir谩n a recuperaci贸n e conservaci贸n dos valores naturais presentes neste espazo protexido por un per铆odo de programaci贸n inicial de seis anos.

Tal e como explicou o alcalde na s煤a comparecencia ante os medios de comunicaci贸n, as medidas tomadas polo Concello durante a 煤ltima d茅cada permitiron que actualmente a duna te帽a 7,7 metros de altura sobre o nivel do mar (1,7 metros m谩is desde 2010), 21 metros de ancho (4,6 metros recuperados nos dous 煤ltimos a帽os e 11 metros desde 2010), 220 especies de flora e fauna, perdidas hai 20 anos, e un aumento de dous metros de vexetaci贸n dunar. Ademais, agora mesmo existen xa especies pioneiras que colonizaron 30 metros m谩is al谩 do peche perimetral.

O importe global para a xesti贸n do territorio inclu铆do no devandito plan de conservaci贸n por parte do Concello 茅 de 815.652,52 euros, que se destinar谩n principalmente 谩 restauraci贸n e conservaci贸n dos h谩bitats dunares, 谩 eliminaci贸n de especies invasoras, 谩 xesti贸n do uso p煤blico, ao mantemento do propio ENIL, 谩 potenciaci贸n da conectividade do espazo coa contorna e 谩 protecci贸n da paisaxe. A ampliaci贸n do co帽ecemento cient铆fico e as acci贸ns de divulgaci贸n, sensibilizaci贸n e educaci贸n tam茅n est谩n previstas nesta planificaci贸n.

O plan xa recibiu os informes favorables do Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra, Direcci贸n Xeral de Ordenaci贸n do Territorio, Direcci贸n Xeral de Pesca, Costas do Estado e Direcci贸n Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar do Ministerio para la Transici贸n Ecol贸xica.