O Concello avanza no derrubo do scalextric e ultima o inicio da nova Praza da Estación Unha laminadora acomete desde este luns os cortes do paso elevado sobre Alfonso XIII, que finalizará a súa desmontaxe o 31 de xaneiro. Ao lado, Abel Caballero anunciou que esta semana arrancan as obras de humanización da Praza da Estación, cun orzamento de 1,9 millóns.