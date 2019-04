O Concello avoga pola seguridade de ter traballadores atendendo as estacións de servizo Abel Caballero celebrou este mércores unha reunión cos responsables da Federación Galega de Estacións de Servizo. As partes acordaron manterse en contacto para abordar cuestións como a competencia no sector, o emprego ou a implantación das coñecidas como “electrolineras”.