O Concello cofinancia con 150.000 euros a conexión de Barxa de Covelo coa Travesía de Gandarón

O alcalde visitou esta ma帽谩 as obras de conexi贸n da r煤a Barxa do Covelo -avenida de Madrid – con Gandar贸n un proxecto de 390.000 euros e unha lonxitude de actuaci贸n de 103 metros. Segundo avanzou o alcalde nunha rolda de prensa previa, esta obra 茅 froito dun convenio de colaboraci贸n coa empresa Alvari帽o Inversiones S.L. para darlle sa铆da a r煤a Barxa do Covelo con Gandar贸n polo que o Concello cofinanciou os traballos con 150.000 euros, nun 鈥渂o modelo de cooperaci贸n鈥 que o rexedor agradeceu ao empresario Jos茅 Manuel Fern谩ndez Alvari帽o, ao tempo que tivo un recordo para a figura do seu pai, Salvador pola s煤a gran labor no tecido empresarial vigu茅s.

Tr谩tase dunha r煤a con dous carr铆s, unha li帽a de aparamento e beirarr煤as de 1,8 m. Instal谩ronse servizos de alumeado, abastecemento, saneamento, telecomunicaci贸ns e electricidade, co soterramento de todos os tendidos a茅reos. Tam茅n hai unha reserva de estacionamento para veh铆culos portacoches nunha praza de 30 metros lineais.