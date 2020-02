O Concello colaborará con Navalia na realización de concertos e actividades de ocio na cidade

O alcalde subliñou que a edición deste ano de Navalia ten xa case que toda a superficie do IFEVI reservada, polo que “todo vaticina un éxito moi importante” deste evento, que se consolida como “unha gran feira do naval en Europa”.

Así, e no marco de Navalia, Caballero anunciou que “faremos algunha celebración cidadá” para trasladar á cidadanía viguesa a relevancia do sector naval e desta feira, como pode ser actividades de ocio e incluso “algún concerto” en Vigo. “É moi importante que a cidade tamén viva a feira do naval”.

No tocante á situación do Hijos de J. Barreras, o alcalde amosou a súa satisfacción por ter evitado o concurso de acredores, “un paso tan importante” que garante unha “vía de saída aberta” para o estaleiro. “Sería moi malo para Navalia, para o naval e para toda Galicia” que se celebrase esta feira internacional co principal estaleiro privado galego en situación de concurso de acredores. Ao respecto, Abel Caballero lamentou a “ausencia” da Xunta de Galicia neste proceso, pese a ostentar a competencia en industria naval, e amosou a “disposición do alcalde de Vigo” na procura de solucións.