O Concello comezará a entregar o xoves as 1.612 tarxetas de alimentación do “Cheque social” O goberno local fará efectivas as achegas incluídas dentro do chamado “Cheque social” do que se beneficiarán 1.612 familias cun importe total de axudas que se eleva ao 1,6 millóns. O xoves comezará a entrega das tarxetas de alimentación e o venres realizaranse as transferencias para o pago de subministros, alugueiro ou hipotecas.