O Concello contrata a construción do polideportivo de Romil por 2,2 millóns A goberno vigués, anunciou Caballero, aprobou o expediente de contratación do futuro pavillón de Romil 77, cun importe de 2.191.542 euros e once meses de obras para máis de 2.600 metros cadrados de polideportivo. O alcalde recordou que o Concello promove remodelacións ou novas instalacións deportivas por máis de 12 millóns.