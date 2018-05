O Concello contratará a próxima semana a cartografía e a revisión do Plan Xeral

Connect on Linked in

Abel Caballero deu conta da aprobación da memoria xustificativa que pasa este xoves pola Xerencia de Urbanismo, luz verde que fará posible que o goberno de Vigo aprobe a próxima semana os pregos de condicións, a contratación e posterior apertura do proceso de licitación, unha vez sexa publicado nos boletíns oficiais correspondentes.

O Plan Xeral de Vigo foi anulado polo Tribunal Supremo ao considerar insuficientemente xustificado un trámite ambiental da Xunta de Galicia. Para retomar con celeridade a vixencia do PXOM e cumplir coa sentenza xudicial, o Concello, recordou o alcalde, presentou ante a Xunta de Galicia unha vía amparada polo prestixioso xurista Luciano Parejo, finalmente desbotada polo goberno autonómico.

Atendendo ao criterio de Parejo, “en seis meses teríase aprobado o Plan Xeral de Ordenación Municipal”, valorou Caballero, quen engadiu que agora o Ministerio de Fomento, no estudo do proxecto de lei, profundiza precisamente na liña proposta polo xurista para Vigo. Así, o rexedor indicou que o director xeral de Urbanismo apuntou no Congreso dos Deputados que a nova lexislación requerirá a “revisión” das pezas que foron declaradas contrarias á lei “e soamente esa parte”, mantendo o resto do Plan a súa validez.

Esta solución é “exactamente o que nós propuxemos co plan Parejo, a Xunta contestou que non e agora resulta que Urbanismo e Fomento de España van na dirección que nós propuxemos. Fíxense en canto tempo e cantos recursos teríamos aforrado”, concluíu Caballero.