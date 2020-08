O Concello controla as zonas de ocio nocturno para o cumprimento das normas de seguridade

O alcalde de Vigo, Abal Caballero, informou este luns en rolda de prensa das medidas tomadas a cabo durante a fin de semana tras a decisión do Comité Local de Seguimento do Covid-19 para reforzar o control das normas de seguridade e hixiene. “A Policía revisou os locais de ocio e o cumprimento foi razoablemente bo”, sinalou.

Así, a Policía Local realizou un total de cinco propostas de sanción para cidadáns que fumaban na rúa sen gardar a distancia mínima de dous metros, outras 83 denuncias por non usar a máscara, 26 máis por beber en viarias públicas e 15 por desobediencia aos axentes da autoridade. En total, 129 multas que se tramitarán agora ante as autoridades correspondentes.

Ademais, os axentes interviñeron nas zonas de Churruca, Martín Códax e rúa Pontevedra para controlar que se cumpría o horario de peche dos establecementos. Entre as cinco e as seis da madrugada do sábado ao domingo, co fin de apertura dos locais, tamén se rexistraron varios altercados nestas rúas, polo que a Policía Local tivo que intervir en pelexar e desaloxar aos implicados. “Non houbo ningunha pelexa multitudinaria”, sinalou.