O Concello convida á cidade a gozar no IFEVI de Vigolandia 2018 O concelleiro de Cultura, Cayetano Rodríguez, presentou as actividades da décimo sexta edición da festa do Nadal que se celebrará entre o 26 e o 30 de decembro con actividades de lecer e aprendizaxe para os máis pequenos da casa.