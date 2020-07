O Concello cooperará cos libreiros na potenciación da lectura Abel Caballero visitou unha libraría da cidade para amosar o seu apoio ao sector, que hoxe xoves, 23 de xullo, celebra un particular día do libro marcado polo Covid-19. Concello e Federación organizan unha xornada na que os exemplares toman as rúas. O alcalde adiantou a cesión de espazos públicos para a organización de actividades.