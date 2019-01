Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantivo este luns unha xuntanza cos responsables do Colexio Oficial de Enfermeiras e Matronas para a celebración do Congreso Nacional de Matronas na cidade en maio de 2021. O rexedor brindou aos organizadores todo o apoio do Concello para acoller a importante cita.