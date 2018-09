O concello de Mos urxe ao ministerio de fomento unha solucion para unha persoa discapacitada

Connect on Linked in

Unha veciña dispacitada dá parroquia de Tameiga atópase actualmente cun problema de acceso ao seu domicilio.

A pesares de ter dous accesos a súa vivenda, ningún deles lle ofrece total seguridade para poder utilizar a sua cadeira de rodas; dende o acceso dá Rúa Xeneroso Dominguez ten medo a sufrir un percance desagradable debido a pouca poboación existente nesa zoa, e dende o outro acceso ten que usar a cadeira de rodas marcha atrás debido a gran pendente que presenta o terreo, o que lle supón un gran risco.

Por este motivo fai meses que acudiu ao Concello para pedirlle axuda a alcaldesa quen dende ese intre se reuniun en máis dunha ocasión con ela mostrandolle a sua preocupación e o seu apoio.

Dende ese intre acudiu xunto ca aparelladora municipal e o Concelleiro de obras varias veces ao seu domicilio tratando de buscar a solución máis axeitada.

Unha vez comezadas as obras necesarias para un mellor acceso e dar solución o problema, esta veciña foi testemuña de como por parte do Ministerio de Fomento se pararon as obras, según indican por atoparse no entorno de afección dá autovía Vigo – Porriño.

Dende esa data a alcaldesa intenta desbloquear esta situación tanto por escrito como telefónicamente e a resposta que recibe deste ministerio é que hai que esperar a autorización correspondente no seu debido prazo, sen dar opción a unha solución. Por este motivo e vista a urxencia de privarlle a unha veciña dun acceso digno a súa vivenda, o Concello pidelle a Fomento unha resposta inmediata.