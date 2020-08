O Concello de Nigrán ten aberto o prazo de inscrición no mail [email protected] para participar no seu roteiro guiado este xoves 27 por Chandebrito dentro da súa programación #NigránEquilibrioNatural. Os interesados deben presentarse ás 10:00 do xoves 20 no Bar D’Arriba, en Priegue e, no caso de precisar intérprete de lingua de signos, deben solicitalo no mesmo mail de inscrición.

