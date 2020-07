O Concello de Nigrán abre o xoves e venres o prazo de inscrición para participar o domingo 26 na festa dos avós en Camos

O Concello de Nigr谩n abre o prazo de inscrici贸n os d铆as 16 e 17 de xullo de 10:00 a 13:00 horas no 986365000 para participar na primeira festa con motivo do D铆a do Av贸s o domingo 26 de

xullo en Camos. O programa do Concello, organizado no xogo de bolos de Os Barreiros baixo as medidas protocolarias de seguridade Covid-19, comezar谩 谩s 12:00 horas cun Photocall de recordo de agasallo, almorzo campestre 谩s 14:00 (cada persoa deber谩 levar o seu), exposici贸n de veh铆culos cl谩sicos, actuaci贸n do grupo musical D麓Lider e primeiro concurso de baile con premio 谩 mellor parella. O aforo estar谩 limitado a 50 persoas e se cubrir谩 por rigorosa orde de inscrici贸n.

Noticias de 煤ltima hora en Vigo