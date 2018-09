O concello de Nigrán amplía ata o 1 de outubro o prazo para apuntarse ao curso de ‘XESTIÓN DE ALMACÉN’ dirixido as persoas desempregadas do municipio

Connect on Linked in

O Concello de Nigrán amplía o prazo de inscrición ata o 1 de outubro do curso gratuíto de “Xestión de almacén” dirixido de forma prioritaria a persoas desempregadas (mínimo 30 días) e empadroadas no municipio que posúan, polo menos, o Graduado Escolar ou a ESO. O obxectivo é aumentar as posibilidades de empregabilidade. Neste curso, o alumnado adquirirá os coñecementos teórico/prácticos dos procesos de almacenaxe e loxística, a recepción e control das mercadorías, a preparación de pedidos e a saída, a xestión informática do almacén, a prevención de riscos e o manexo de carretillas e plataformas elevadoras. O curso terá unha duración de 120 horas, que se dividirán en 100 horas teóricas no Centro Antena e 120 horas prácticas en empresas da zona, e se realizará en dúas quendas de quince persoas, unha en horario de mañá e outra de tarde. O horario mañá é de 09:00-14:00 h. (4 prazas dispoñibles) e de tarde de 16:00-21:00h. (11 prazas dispoñibles).

As persoas interesadas en participar, deberán presentar a súa solicitude no Rexistro Municipal ata o 1 de outubro de 9:00 a 13:30, cubrindo unha instancia e unha enquisa de selección que estará a súa disposición no Servizo de Información, no Centro Antena Municipal e no Departamento de Desenvolvemento Local de Nigrán e achegando a totalidade da documentación que se indica en dita solicitude. Aquelas persoas que posúan a acreditación dixital correspondente, tamén poderán inscribirse mediante a plataforma da “Sede Electrónica” do Concello de Nigrán.

Para ampliar esta información, pódese contactar co Departamento de Desenvolvemento Local, no 986-365000 (extensión 7) e co Centro Antena no teléfono 986–366572, ou formular as súas preguntas a través dos correos electrónicos tle.nigran@nigran.org, centroantena@nigran.org e orlaboral@nigran.org indicando un teléfono de contacto.