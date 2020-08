O Concello de Nigrán colabora na organización das festas parroquiais das Angustias e Chandebrito deste domingo con diversas actuacións

O Concello de Nigr谩n, en colaboraci贸n coa Comisi贸n de Festas das Angustias (Nigr谩n) e do Cristo de Chandebrito, organiza diversas actuaci贸ns este domingo que se encadran no programa municipal 鈥楳煤sica nas Parroquias.

Deste xeito, en Chandebrito, onde as festas se aprazaron por mor do Covid-19 a esta data, celebrarase o s谩bado 15 unha misa de campa帽a na honra de San Antonio 谩s 12:00 e posteriormente ser谩n as tradicionais poxas; xa pola noite, 谩s 23:00, ser谩 a actuaci贸n musical de Tito Castro e Hugo Chamizo na fonte do Regueiro. Ao d铆a seguinte, domingo 16, o Concello ofrece o concerto da Banda de M煤sica do Val Mi帽or (pasarr煤as 谩s 11:00 e concerto despois da Misa Maior do mediod铆a) e a actuaci贸n do Mago Rey Midas 谩s 21:00 no Bar de Arriba.

Pola s煤a banda, no torreiro de As Angustias, o Concello colabora na organizaci贸n da misa no exterior o domingo 16 谩s 12:00 e co concerto a continuaci贸n da Banda de M煤sica de Vincios.