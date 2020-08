O Concello de Nigrán colabora no Beachmarket deste fin de semana en Gaifar co concerto o domingo da ‘Asociacíon folclórica Vila de Baiona’

O Concello de Nigr谩n colabora cos comerciantes do municipio na celebraci贸n do ‘Beachmarket’ deste fin de semana no espazo municipal Dunas de Gaifar (Panx贸n). Nesta ocasi贸n desenvolverase durante todo o s谩bado e domingo (de 11:00 a 22:00 horas) e contar谩 como colof贸n final coa actuaci贸n da ‘Asociaci贸n Folcl贸rica Vila de Baiona’ o domingo 谩s 20:00 horas. Esta agrupaci贸n naceu no ano 1989 da man dun grupo de nais preocupado por manter a tradici贸n popular, inici谩ndose cun grupo de danza que chegou a ter 150 mozos integrantes e a actuar na Expo92. Na actualidade aqueles alumnos dirixen e mante帽en a asociaci贸n baixo a direcci贸n na secci贸n de baile de Eduardo Alves de Costa Lojo (ex-compo帽ente do Ballet Galego Rey de Viana) e con diferentes grupos de danza tradicional e as ‘Pandereiteiras de Monteboi’. Contan cun importante e variado vestiario que reflexa a vistosidade da indumentaria tradicional galega.

Noticias de 煤ltima hora en Vigo