O Concello de Nigrán e Comunidade de Montes de Chandebrito homenaxean ao grupo Milladoiro coa plantación do ‘Bosque de Maeloc’ e a instalación dun milladoiro simbólico

O Concello de Nigr谩n聽celebra聽esta聽noite聽en Chandebrito聽o festival Chandefolk聽co聽concerto do聽emblem谩tico grupo Milladoiro聽despois de homenaxealos esta tarde mediante a plantaci贸n do ‘Bosque de Maeloc’ e o descubrimento dun monumento ex-profeso que representa, precisamente, un milladoiro.聽Concello de Nigr谩n e聽Comunidade de Montes聽quixeron deste xeito realizar聽un reco帽ecemento p煤blico聽deste grupo de referencia no folk galego e, en particular,聽da figura do seu membro fundador Ant贸n Seoane (guitarra, acorde贸n e teclados de 1979 a 2013) e quen elixiu a parroquia de Camos para vivir hai preto xa de 20 anos.

“Chandefolk celebra a s煤a terceira edici贸n cun grupo de absoluta referencia, Historia viva da rexeneraci贸n do folk galego, e do que en Nigr谩n nos sentimos especialmente orgullosos por contar con Seoane como veci帽o, ti帽amos unha d茅beda pendente neste sentido”, destaca o alcalde, Juan Gonz谩lez.

Os membros actuais da banda聽xunto a Seoane,聽goberno de Nigr谩n,聽Comunidade de Montes聽e veci帽os, foron os encargados de reforestar 7.000 metros cadrados do聽Outeiro de As Laxes con 40 especies aut贸ctonas no que xa quedou bautizado como聽‘Bosque de Maeloc’聽en homenaxe 谩 publicaci贸n no 1980 do seu primeiro disco ‘A Galicia de Maeloc’ (este traballo de Ant贸n Seoane e Rodrigo Roman铆 foi o primeiro disco galego en editarse no mercado franc茅s e o primeiro na historia do folk galego no que se mestura gaita galega, ocarina, zanfona, arpa, clavec铆n ou frautas).聽Precisamente, a聽superficie rexenerada resultara calcinada nos incendios de 2017 e foi “deseucaliptilizada” antes da reforestaci贸n para plantar no seu lugar 10 bidueiros, 10 cerdeiras, 10聽nogueiras聽e 10 casti帽eiros.

“Representar nun bosque o disco ‘A Galicia de Maeloc’ 茅 algo marabilloso porque est谩 cheo de simbolismo e de paralelismos. Fixemos un traballo musical que puxo en valor o noso folclore e as nosas ra铆ces e agora quedar谩 plasmado nun bosque que parte dun terreo calcinado onde medraban especies invasoras”, explicou Ant贸n Seoane ante o monumento do ‘Milladoiro’ realizado ex-profeso polo colectivo ‘Arte no Queimado’ por encargo da Comunidade de Montes da parroquia.聽As铆, desde hoxe聽o cume do聽Outeiro de As Laxes est谩 coroado por聽un聽gran聽milladoiro de 4 metros de altura elaborado con 40 cubos de聽granito聽de 60×60 cm聽procedentes聽da canteira de Chandebrito Lemmar Granite聽e unha zanfona de aceiro cort茅n sobresa铆ndo del. O monumento do que adoitou o nome o grupo representa os lugares sagrados nos que os peregrinos que fan o Cami帽o de Santiago depositan pedras, polo que est谩 chamado a ser un novo lugar emblem谩tico da parroquia, como xa o son os dous pulm贸ns xigantes elaborados polo mesmo colectivo art铆stico con madeira calcinada con motivo do segundo aniversario dos incendios.