O Concello de Nigrán instala iluminación específica en 9 pasos de peóns de zona urbana para mellorar a seguridade viaria

O goberno de Nigr谩n extrema as medidas para eliminar os atropelos en pasos de pe贸ns do municipio investindo 18.000 鈧 en nove sistemas de iluminaci贸n espec铆fica. O obxectivo 茅 mellorar a seguridade do cami帽ante e do conductor en viais onde os pasos non est谩n regulados semaf贸ricamente e resultan especialmente perigosos, cuesti贸n que tam茅n demandaran as diferentes entidades veci帽ais. As铆, estos reforzos foron instalados por operarios municipais na Ramallosa en Torrente Ballester (2), Avda Portugal (1), Manuel Lemos (2); en Panx贸n en Arquitecto Palacios e Cidade de Vigo; en Nigr谩n fronte 谩 Praza do Concello e PO-552.

Os conxuntos de reforzo lum铆nico son de iguais caracter铆sticas aos instalados pola Deputaci贸n nos viais provinciais co obxectivo de manter a mesma est茅tica. As铆, constan dunha columna de iluminaci贸n led de ata 6 metros de altura que ten integrada unha placa decorativa de aceiro inoxidable brillante co escudo do Concello de Nigr谩n cortado a l谩ser.

“Ao igual que os lombos, unha correcta iluminaci贸n nos pasos de pe贸ns 茅 un punto crave para a seguridade viaria, tanto para o veh铆culo que circula na calzada como para o pe贸n. Isto 茅 especialmente importante onde non se dispo帽a de sem谩foro, pois o pe贸n cruza cando non se achega ning煤n veh铆culo, polo tanto, se a iluminaci贸n non 茅 axeitada o veh铆culo pode non divisar ao cami帽ante provocando un accidente ou atropelo”, incide o alcalde, Juan Gonz谩lez.