O Concello de Nigrán leva desde hoxe e ata o martes 22 o paxe real e buzón a todas as parroquias

O Concello de Nigrán arranca a programación de Nadal coa xira do Paxe Real e o Buzón Real polas sete parroquias do municipio desde hoxe en Chandebrito (A.V. O Castro, de 17:00 a 19:00 horas) e ata o martes 22. A diferencia dos demais anos, debido ao protocolo sanitario do Covid-19, o buzón será instalado sen paxe nos colexios que o solicitaron (CEIP Arquitecto Palacios, Humberto Juanes e CEIP A Cruz) e, por vez primeira, percorrerá polas tardes coa figura do Paxe Real as diferentes entidades veciñais. Así, mañá estará na A.C. A Camoesa, o mércores no Auditorio Municipal, o xoves no Torreiro de Priegue e o venres na A.V. Panxón (A Porqueira), para rematar o luns 21 no Centro Cultural Parada do Miñor e o martes 22 no Centro Comercial A Ramallosa. O horario será sempre o mesmo, de 17:00 a 19:00 horas. O Concello organiza traslada este ano a programación a cada parroquia co obxectivo de que sexan actos con aforo reducido e poder así cumprir cos protocolos sanitarios chegando a toda a veciñanza (sempre que non chova será en exterior).

“Pese a que será un Nadal diferente, os grandes protagonistas continuarán a ser os nenos, eles teñen dereito, máis que nunca, a vivir con ilusión, esperanza e alegría estas datas, os adultos debémoslle iso despois do gran exercicio de responsabilidade e sacrificio que están amosando”, incide o alcalde, Juan González.

A infancia centra a programación a través dos artistas locais Rey Midas, o dúo Voltereta e Volvoreta, o grupo Teatro do Ar ou Peter Punk. A maiores, e pensando nun público adulto ou familiar, terán lugar na Praza do Concello ás 19:00 horas os concertos de Backup Souls (30 de decembro), Prosy (23 de decembro) e o grupo de batucada ‘Latexos’ (26 de decembro), todos do municipio.

Igual filosofía de achegar ás sete parroquias os mesmos eventos para non exceder aforos e evitar concentracións se levará a cabo o día 5 de xaneiro coa Cabalgata de Reis. Tal e como xa explicaron as Súas Maxestades a través dun vídeo para os nenos e nenas de Nigrán, multiplicarán o seu esforzo grazas, unha vez máis, a colaboración das respectivas entidades veciñais e culturais.