O Concello de Nigrán permite o acceso as súas praias e ao baño sempre que se cumpran cos requerimentos de seguridade

O Concello de Nigrán, coincidindo coa fase 2 da desescalada, permitirá o acceso aos seus areais este luns 25 de maio sempre que se cumpran os requerimentos sanitarios esixidos, tal e como especificará en diferentes lonas informativas a pé de praia.

“Estamos todavía en maio e sabemos que non haberá ningún problema de aglomeracións nesta data, sen embargo, facemos un chamamento á responsabilidade individual para que cumpran cos requerimentos establecidos”, indica o alcalde, Juan González, quen insiste en que desde o Concello de Nigrán non se ten pechado ningún plan específico para xullo e agosto. “Non se pode prever agora que medidas se establecerán en pleno verán, estaremos atentos a todas as indicacións sanitarias para adaptarnos ao que sexa preciso nese intre, non ten sentido adiantar nada agora, polo momento repetimos o noso lema:

Paciencia, Cariño e Calma”, incide González, quen de entrada rexeita ideas como parcelar o areal ou controlar accesos mediante aplicacións.

“O ano pasado conseguimos que Praia América amencese sen nada de lixo da noite de San Xoan grazas a unha campaña que lanzamos, foi algo insólito no que poucos confiaban e que funcionou de marabilla, estamos seguros de que medidas dese tipo nos van a axudar á que nas nosas praias se manteñan os protocolos sanitarios, por experiencia, cremos na concienciación máis que na prohibición”.

Os requerimentos nos que se incidirá na campaña do Concello de cara a Fase 2 da desescalada nas praias son:

– Non se permite acceder á praia con Covid-19 ou calquera síntoma compatible co mesmo ou situación de illamento preventivo.

– Distancia de seguridade mínima de 2 metros.

– Obxectos persoais e toallas deben permanecer no perímetro de seguridade dos dous metros establecidos, evitando contactos co resto de usuarios.

– Non está permitido empregar as duchas, fontes, nin lavapés

– Manter os códigos hixiénicos establecidos: tusir no cóbado ou nun pano de tirar e realizar unha hixiene de mans periódica.

– O número máximo de persoas nun mesmo grupo será o que determine o BOE en cada fase