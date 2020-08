O Concello de Nigrán pon en funcionamiento a nova rede de abastecemento de auga na parroquia de Parada

O Concello de Nigrán ven de obter o informe favorable da Consellería de Sanidade para por xa en funcionamento a nova rede de abastecemento de auga en Parada, beneficiando a 947 fogares dos barrios de O Con, As Cartas, A Laxe, A Rúa, A Igrexa e A Carrasca, completándose definitivamente toda a parroquia de Parada en menos de 4 anos. O Concello solicitara o 29 de abril a preceptiva autorización sanitaria á Xunta de Galicia e o 31 de xullo a consellería informou ao respecto favorablemente. Deste xeito, os veciños poden solicitar xa a conexión na oficina de Aqualia, sendo especialmente convinte nestes intres porque no verán os problemas de seca agrávanse e nesta parroquia estaban só a expensas dos seus pozos individuais (non hai traídas comunais como en Camos ou Chandebrito).

As obras supuxeron máis de 314.000 € de investimento e máis de 3 meses de traballos tras ampliar a rede de abastecemento en 5.125 metros desde Nandín (a este barrio chega a auga tras investir a concesionaria Aqualia 374.809 € no 2019 froito dun acordo co Concello) e engadir outros 1.239 metros desde o depósito de distribución construído polo Concello no 2018 no monte Eiró de Parada (esta obra permitiu levar auga a parte da zona da Carrasca e outros barrios, onde xa estaba instalada a tubaxe de impulsión e de distribución desde hai anos pero onde carecía de presión suficiente para funcionar). Así, o Concello realizou unha ampliación total de 6.435 metros de tubaxe de polietileno e, ao mesmo tempo, reparou outras tubaxes xa pre-existentes pero que nunca chegaran a funcionar (foran construídas hai anos, cando se dotou de saneamento a parte da parroquia en previsión de que algún día puidese haber abastecemento de auga).

“Cando chegamos ao goberno no 2015 fixémolo co compromiso de levar a auga a todas as parroquias e en menos de 4 anos conseguimos non só achegar o servizo a Parada, senón que dar cobertura ao 100%. Agora traballamos para facer o mesmo en Camos e chegar por vez primeira a Chandebrito, xa que existe unha clara demanda social respecto diso, como é lóxico”, sinala o alcalde, Juan González, quen indica que a situación de Parada era a máis complexa das tres porque os veciños, a diferenza de Camos e Chandebrito, non gozan de traídas comunais que se fornezan de mananciais no monte. “En Parada os veciños dependían exclusivamente dos seus pozos, cos consecuentes problemas de seca nos meses de verán, situación que agora se ve liquidada”, resume González.

Na parroquia veciña de Camos a subministración pública chegou a finais de 2019 grazas, precisamente, á nova rede de abastecemento municipal de auga que fornece aos barrios de Nandín, parte de Con e A Reboreda e que permite en Camos chegar aos barrios de Castelo, A Lama e Ou Rial e ás vivendas situadas nas proximidades da PO-332, rúa dous Pazos. A maiores, nas obras de humanización da rúa San Roque achegouse o abastecemento ata aí ao ser lindeiro coa rúa dous Pazos, desde onde se ampliou. “Queda pendente a parte alta de Camos e Chandebrito na súa totalidade, ese é o noso compromiso de goberno para estes anos”, finaliza González.