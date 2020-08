O Concello de Nigrán retoma en setembro a finalización da biblioteca tras obter o visto bo do consello consultivo de Galicia

O Concello de Nigrán retomará definitivamente no mes de setembro as obras da Biblioteca Municipal tras emitir o 22 de xullo o Consello Consultivo de Galicia un ditame favorable á resolución por parte do consistorio do contrato con Civis Global por “incumprimento grave das súas obrigas esenciais”. Os traballos foran paralizados unilateralmente pola empresa o 13 de xuño de 2019 ao entender esta que debía realizarse unha modificación do contrato por erros no proxecto, cuestión que rexeita contundentemente o Consello Consultivo á vista de todos os informes presentado por as dúas partes, ao punto de que faculta ao Concello de Nigrán a incautar a fianza de 52.883 € e mesmo a requirirlle indemnización por danos e perdas. “Non se deduce razón algunha que xustifique a suspensión da execución do contrato e a conseguinte paralización unilateral das obras por parte da empresa constratista”, sinala o ditame, polo que considera que “constitúe un incumprimento que xustifica a resolución contractual” feita desde o Concello.

Deste xeito, e tras este ditame favorable, o Concello pode proceder xa a adxudicación definitiva a ‘Consvial S.L’ da parte non executada das obras tras presentar unha oferta económica de 973.056 € sobre un orzamento base de 1.117.428 € e unha redución no prazo de finalización.

“O Consello Consultivo de Galicia, un órgano independente e imparcial, outorga a razón ao Concello de Nigrán de xeito contundente e nos permite continuar co procedemento de adxudicación xa iniciado, polo que ao fin continuaremos coas obras da Bilioteca e estarán rematadas este ano sen perder a subvención da Deputación de Pontevedra”, incide o alcalde, Juan González, quen xa mantivo diversos encontros con responsables de Consvial. A construtora, que está a realizar no centro do municipio unha urbanización de chalés, deberá abordar o 60% dos traballos que faltan.

A Deputación de Pontevedra ampliou ata o 31 de decembro de 2021 o prazo para ter rematada a Biblioteca sen perder a subvención do ‘Plan de Reequilibrio’, destinada á mellora de equipamentos, servizos ou dotacións singulares para municipios de menos de 20.000 habitantes e que en Nigrán supón que o Concello asuma o 20% do custe de construción e a Deputación o 80% restante. “A Deputación de Pontevedra xa aprobara en acordo plenario esta ampliación porque entendía que o retraso na construción non era imputable á debida dilixencia na execución do plan previsto, o Consello Consultiva agora tamén nos dá a razón”, conclúe.

Edificio bioclimático

O novo edificio se plantexa nunha parcela municipal (FR-5) de 443 metros cadrados e de forma trapezoidal no centro do municipio (a beira da Estrada pola Vía, á altura do número 118, frente a rúa do Panasco) nun lugar fácilmente accesible para a veciñanza tanto en transporte público como privado. O feito de que se trate dunha parcela con forte desnivel permite que se poidan crear duplicidade de entradas, con accesos tanto dende a planta baixa como dende a primeira, o que favorece unha utilización polivalente das instalacións. Dende o punto de vista urbanístico, a construcción xenera unha praza cuberta que se abre á praza existente e que supón unha zona previa a entrada por planta baixa.

O proxecto contempla un edificio de catro alturas de planta irregular e cunha superficie total construída de 1.260 m2 (a actual biblioteca do Cean ten 120 m2) e clasificado coa letra A no seu Certificado de Eficiencia Enerxética (máxima categoría). Trátase, por tanto, dun edificio bioclimático que dispón das últimas tecnoloxías en instalacións para acadar esta sostibilidade ambiental.

Cun deseño minimalista na que a fachada se plantexa de granito silvestre e cunha planta que se adapta á forma trapezoidal da parcela, consta de catro andares sen sótano. Na planta baixa (191 m2) disponse dunha sala de usos múltiples vinculada á praza cuberta adxacente, almacén e aseos; na pranta primeira (269 m2) hemeroteca, sala de ordenadores, recepción e zona de préstamo infantil e xuvenil; na segunda (272 m2) zona de préstamo para adultos e na terceira (235m2), zona de estudio que se comunica a dobre altura coa zona de préstamos do nivel inferior.