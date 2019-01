O Concello de Ponte Caldelas amplía a Casa do Pobo da Roca

Print This Post

A veciñanza da Roca dispón xa dunha Casa do Pobo ampliada, unha vez que o Concello rematou os traballos de construción dunha nova estancia, de 20 metros cadrados, que será destinada á instalación dunha cociña.

A Casa do Pobo da Roca era unha das máis pequenas da rede caldelá (aínda que non todas son de propiedade municipal) e a súa ampliación era unha vella demanda que agora vese cumprida.

As obras consistiron nunha construción apegada, que aproveita o oco da antiga ventá para abrir un paso e unha barra de servizo. A nova estancia dispón tamén de ventá e porta de acceso independente para facilitar a súa funcionalidade. Ademais, aproveitouse para instalar peches de seguridade en todas as ventás do inmoble.

O acabado exterior da ampliación foi resolto cun aplacado de pedra granítica que harmoniza perfectamente co deseño xa existente. Ademais, instalouse illamento térmico para garantir unha boa habitabilidade.

A empresa encargada das obras está só á espera de que a veciñanza da Roca lle comunique a disposición final do mobiliario para rematar os traballos co pintado e a instalación do rodapé.

O Goberno local (PSdeG-PSOE, AVP e BNG) presta especial atención ao mantemento e mellora das casas do pobo, verdadeiros centros de convivencia veciñal en Ponte Caldelas. Nos casos nos que os inmobles non son patrimonio municipal, mesmo préstase a colaborar cos veciños nas melloras que sexan precisas. Ao longo deste mandato realizáronse numerosas obras deste tipo e tamén procedeuse á construción dunha nova casa en Regodobargo.