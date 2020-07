O Concello de Pontevedra arquiva sine die o estudo da valoración do cadro de persoal e da relación de postos de traballo

A concelleira de Persoal, Carme Fouces deu conta na Mesa Xeral de Negociaci贸n do pasado 29 de xullo do arquivo do estudo de valoraci贸n do cadro de persoas e da relaci贸n de postos de traballo. Esta decisi贸n, segundo explicou, est谩 baseada na aparici贸n da Covid-19 que “obrigou a cambiar de s煤peto a orde de prioridades e a reformular as axendas en todas partes, no Concello de Pontevedra tam茅n”.

As relaci贸n de motivos que trasladou a concelleira de Persoal para tomar esta decisi贸n son as seguintes:

1. A incertidume. A pandemia asolagounos nunha incertidume social, incertidume sanitaria e incertidume orzamentaria. A d铆a de hoxe non sabemos como ser谩 a financiaci贸n dos Concellos nin temos datos da baixada da recadaci贸n dos impostos, polo tanto orzamentariamente, non sabemos ao que nos enfrontamos.

2. Priorizouse a adaptaci贸n dos postos de traballo para garantir, na medida do posible, a seguridade sanitaria dos traballadores e traballadoras. As obras e as inversi贸ns que estaban previstas para executar en catro anos, ou incluso en m谩is, houbo que facelas en catro meses, sabendo adem谩is, que a铆nda quedan varias dependencias por mellorar e que deber谩n ir nunha segunda quenda.

3. Hai unha enorme mobilizaci贸n de recursos que non estaba prevista e que pasou a ser proritaria: as axudas 谩s empresas e 谩s familias, que probablemente non queden s贸 neste ano sen贸n que han manterse no sucesivo e non sabemos por canto tempo.

4. Por 煤ltimo, esta pandemia provocou que o estudo da RPT quedara obsoleto, tendo en conta a importancia que adquiriu o teletraballo e a administraci贸n electr贸nica nestes seis meses. Evidentemente tr谩tase dunha novidade que o estudo non recoll铆a e que agora parece imprescindible para sacar adiante o traballo.

Carme Fouces lembrou na xuntanza da Mesa Xeral de Negociaci贸n que “o obxectivo deste goberno era aprobar a nova RPT no primeiro semestre do 2020, procurando un apoio maioritario e recollendo algunhas das enmendas propostas polos sindicatos, nun ambiente de negociaci贸n m谩is construtivo froito do esforzo de todos os compo帽ente da Mesa. Niso est谩bamos ata marzo, retocando o documento e redactado os informes que faltaban, pero a situaci贸n virou totalmente coa pandemia”. Ante esta situaci贸n, a concelleira trasladou que “o m谩is sensato 茅 arquivar o documento e, a partir de agora, traballaremos tendo como base a RPT que hai, facendo modificaci贸ns puntuais e dando cumprida conta das sentenzas que temos pendentes de executar”.