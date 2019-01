O Concello de Ribadumia comeza a recollida de sinaturas para solicitar unha solución definitiva no servizo de pediatría

Print This Post

O pasado venres día 11 de xaneiro, o Concello de Ribadumia conxuntamente co Concello de A Illa de Arousa trasladaron o seu malestar polos problemas existentes co servizo de pediatría, o cal é compartido entre ambos municipios.

Malestar que ven causado pola falta de pediatra durante as últimas semanas, o que ocasiona problemas as familias, e ven a empeorar máis se cabe a lista de espera dos médicos de familia.

En contra desta situación ambos municipios tomaron a decisión de recoller sinaturas de apoio na solicitude dunha SOLUCIÓN INMEDIATA E DEFINITIVA a dito problema.

Deste xeito, o Concello de Ribadumia ten xa a disposición de todos aqueles que o desexen os formularios de recollida de sinaturas, que poden atopalos tanto nas farmacias de Ribadumia ou Barrantes, no Centro de Saúde, na Casa de Cultura de Ribadumia ou no rexistro do propio Concello.

Ademáis dende o Concello tamén se fixo chegar este documento a todas aquelas asociacións que realizan actividades para os nenos, posto que están día a día en contacto con familias do Concello afectadas en moitos casos por estes problemas co servizo de pediatría.