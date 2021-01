O Concello de Ribadumia, en colaboración coa AECC, achega un novo programa ós veciños de Ribadumia para favorecer o estado de benestar das persoas que padecen esta enfermidade e das súas familias

O Concello de Ribadumia informa que no día de onte se reuniron o alcalde de Ribadumia, David Castro, e o representante en Pontevedra da AECC, Telmo Crespo, para coñecer de preto o novo programa de atención a pacientes con enfermidades avanzadas en zonas rurais, como o noso municipio.

Este programa, que beneficia dende xa a aqueles veciños de Ribadumia que así o soliciten, é prestado pola Asociación Española Contra el Cáncer co apoio da Fundación La Caixa. Baséase na atención psicosocial a pacientes oncolóxicos en fase avanzada e ás súas familias, entendendo neste concepto non só familiares directos senón calquera persoa que se estea facendo cargo do coidado do enfermo.

Ademais do anterior, o programa ofrece tamén atención social que inclúe o servizo gratuíto de préstamo de material ortopédico (camas articuladas, cadeiras de rodas, grúas, andadores, etc.) que favorecerán a confortabilidade dos beneficiarios nos seus domicilios, así como tamén a orientación e información sobre distintos mecanismos sociais que poden activarse e axudas económicas para sufragar gastos de manutención e diminuír o impacto das unidades familiares, así como un banco de perrucas.

Este programa, que complementa a axuda que xa se vén prestando desde os Servizos Sociais do Concello de Ribadumia, está dende xa dispoñible para todos os veciños que se poidan atopar neste situación e precisen apoio, que só terán que dirixirse ó Concello de Ribadumia ou directamente a AECC no 900100036, teléfono gratuíto activo as 24 horas do día, os 365 días do ano.