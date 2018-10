O Concello de Vigo, á cabeza das grandes cidades de España no pago a provedores Os datos do Ministerio de Facenda revelan que Vigo abona as súas facturas en 13,32 días de media, mentres que as Comunidades Autónomas tardan 33,3 días, a Administración Central paga en 50 días e as entidades locais, en 63,4 días. Abel Caballero subliña o “modelo de xestión eficaz” de Vigo, que ademais ten superávit, débeda cero e cumpre o teito de gasto.