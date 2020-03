O Concello de Vigo abre un proceso interno para aclarar porque a Policía Local identifico as participantes nunha performance o 8M

O Concello comunica que abrirá un proceso de información interna para aclarar por que a Policía Local identificou este pasado domingo a un grupo de mulleres que estaban realizando unha performance na contorna do Farola de Urzáiz no contexto dos actos conmemorativos do Día Internacional da Muller.

O Goberno Local acudiu onte a unha grande manifestación e quere felicitar á organización da mesma, ás persoas participantes e ás mulleres que realizaron as performance.

“Queremos reiterar a nosa satisfacción pola celebración deste acto e agardaremos polo resultado deste proceso de información interna”, finaliza nunha nota enviada aos medios.