O Concello de Vigo atendeu xa a 1.400 persoas con solicitudes para o Ingreso Mínimo Vital Abel Caballero informou este martes de que a oficina aberta na lonxa do Concello de Vigo para tramitar solicitudes do Ingreso Mínimo Vital xa atendeu en dous días a 1.400 persoas. Lembrou o alcalde que para a atención presencial é preciso solicitar cita previa (na web municipal ou no teléfono 010) e tamén se pode rexistrar a solicitude a través de Internet.