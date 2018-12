O Concello de Vigo chama á participación da cidadanía no Café Solidario a favor do Banco de Alimentos

Connect on Linked in

O concelleiro Ángel Rivas animou este xoves á cidadanía viguesa a participar no Café Solidario do vindeiro sábado na Praza da Princesa de Vigo. A empresa viguesa Delikia confía en poder superar as 2 toneladas de comida na seu xa tradicional Café Solidario a favor do Banco de Alimentos de Vigo.

“Na época que nos atopamos non hai nada máis importante que a palabra solidariedade”, dixo o concelleiro socialista durante a presentación na que tamén agradeceu a participación de todos os colectivos. Pola súa banda, o barista Marcos González, acompañado por responsables de Delikia e da ONG, avanzou que o obxectivo é superar a cantidade de alimentos recollidos en 2017.

Durante o acto, animouse á cidadanía para sumarse a este evento que se desenvolverá ao longo da tarde do sábado e que reunirá a grandes e maiores por unha boa causa social. Trátase de achegarse o sábado á Praza dá Princesa con alimentos non perecedoiros e entregalos a voluntarios do Banco de Alimentos, a cambio, González e rapaces de Down Vigo ofrecerán café e chocolate a todos os asistentes.

Haberá música en directo, así como talleres infantís e de impresión e música en directo. Ademais, levará a cabo unha batalla de lateado (debuxar figuras de leite no café) na que participarán 10 baristas profesionais galegos e os mozos e mozas de Down Vigo. No evento colaboran o Concello de Vigo, a Fundación Banco de Alimentos de Vigo, Asociación Down Vigo, La Cocina Gráfica (Colexio Fogar – Afundación), Radio Vigo e Ediprem.