Unha forte inundación por mor dun reventon dunha das tomas das mangueiras anti lumes encharcou as dependencias do Concello de Vigo, a presión sobre a toma anti lumes foi a causante do reventon. Ao incidente acudiron os bombeiros da cidade, este incidente produciuse no día de onte.

Poden observar o video do suceso nesta ligazón: https://www.facebook.com/noticiasvigo/videos/339221816782916/