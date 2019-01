O Concello de Vigo ofrece un curso de árbores e plantas

Print This Post

A Concellaría de Normalización Lingüística organiza un curso de árbores e plantas que será guiado por Marcelo Rodriguez (Faia Educación Ambiental) e Xabier Xil.Neste curso nos achegaremos ás plantas, ás árbores, aos seus usos tradicionais, nomenclaturas, toponimia… A inscrición é de balde a través da web snl.vigo.org

No curso elaborarase xabón e champán de sabugueiro, co loureiro, o limón e a flor da laranxeira , crema para o pelo, desodorizante, máscaras faciais e ungüentos, co romeu e a arzaia , cremas hidratantes, aceites para os pés e aceites para a celutite…

O curso celebrarase os luns e xoves , de 18.00 a 20.00 h na Casa da Xuventude (López Mora, 31), e está destinada a maiores de 16 anos. Do 28 de xaneiro ó 28 de febreiro

A inscrición é de balde a través da web:https://snl.vigo.org/inscricion

A partir do 11 de xaneiro.