O Concello de Vigo prolonga o alumeado de Nadal ata o 13 de xaneiro O alumeado de Nadal lucirá nas rúas de Vigo ata o vindeiro 13 de xaneiro. A decisión do goberno local chega despois do éxito da iniciativa e da afluencia masiva de visitantes. O alcalde tamén anunciou que o Concello recibiu un galardón dos Premios Nacionais de Comercio pola súa labor en favor do comercio local.