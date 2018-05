O Concello de Vigo propón á Xunta novos caudais ecolóxicos para minimizar riscos en caso de seca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Vigo proporá este venres á Xunta de Galicia que valore adoptar unha “modificación substancial” dos caudais ecolóxicos actuais dos encoros de Eiras e Zamáns, pois non teñen en conta o “evidente” cambio climático e a posibilidade de secas extremas como a acontecida o pasado ano, por exemplo.

O obxectivo do Concello, explicou o seu alcalde, é que o novo caudal “coadxuve coa prevención no caso de ausencia de auga” e recordou que a administración viguesa ten “a mellor e máis segura rede de abastecemento de auga” de Galicia, tras adoptar medidas de control activo de fugas, xestión de presións e de infraestruturas, rapidez e calidade nas reparacións e de detección de posibles alteracións no abastecemento de auga aos domicilios.

A proposta municipal ten “respecto absoluto” co medio ambiente e non causará, subliñou Abel Caballero, “ningún dano” aos ríos nin ao entorno nin á zona marisqueira da desembocadura dos ríos Verdugo e Oitavén. O caudal ecolóxico regula a cantidade de auga que os encoros liberan cada mes do ano ao río.