O Concello de Vigo realoxa a veciños de Praza do Peñasco tras constatar perigo de derriba das suas vivendas

O Concello de Vigo procedeu este luns ao realoxamento no Hotel Bahía de varios veciños que residen en dous edificios do Casco Vello lindeiros cun inmoble en perigo de derrube. Técnicos municipais detectaron en varias inspeccións levadas a cabo nos últimos días problemas de estabilidade nun edificio situado no número 5 de Praza do Peñasco. Trátase dunha casa baleira e en ruínas que presenta fendas na fachada, polo que o Concello decidiu actuar nas vivendas lindeiras e desaloxar a varios veciños do número 9 da Ribeira do Berbés e no 3 da Praza do Peñasco. O departamento de Urbanismo xa ditou a orde de desaloxo e o inicio de traballos para solucionar os problemas de estabilidade no inmoble.

O venres 15 informabamos de “A construción do albergue da Xunta fai que un edificio da Praza de Peñasco sufra un desprendemento“

Ás 00:23 horas desta mesma noite, a esa hora, recibiuse chamada na Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo alertando sobre un desprendemento de edificio na Praza de Peñasco.

Unha aotación dirixiuse ao lugar, onde se entrevistan con varios veciños da zona, congregados polo ruído producido polo devandito desprendemento.

Estes informaron os actuantes que a parte posterior do inmoble desprendeuse cara ao foso das obras de construción do albergue para peregrinos promovida pola Xunta de Galicia, tomando nota dos datos do contratista da obra do panel informativo da mesma. Mediante colaboración dos propios veciños, logrouse contactar cun dos herdeiros da vivenda deshabitada, que se acudiu no lugar con chaves da vivenda, comprobando que se produciu un desprendemento da parte posterior do inmoble. Comprobando que non había ninguén no interior, e informando ao citado dos dereitos que lles asisten e tramítelos a seguir para facer uso dos mesmos e proceder a eles a través da súa compañía de seguros.