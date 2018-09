O Concello de Vigo, recoñecido en cinco boas prácticas pola Rede de Transparencia

Print This Post

A primeira das cinco boas prácticas recoñecidas ao Concello de Vigo refírese á utilización de fichas técnicas de indicadores de transparencia, como instrumento de garantía da información publicada no Portal de Transparencia municipal.

A segunda é o acceso electrónico inmediato á información da Xunta de Goberno Local por parte de todos os concelleiros da Corporación, que inclúe todos os expedientes unha vez son aprobados; a terceira é a publicación no Portal de Transparencia de todas as resolucións xudiciais nas que teña parte o Concello de Vigo; a cuarta boa práctica distinguida é a publicación automática e actualizada de todos os contratos menores do Concello. Por último, o Concello vigués ve recoñecido o seu grupo técnico de traballo e transparencia, de apoio ás solicitudes de acceso á información pública.

Abel Caballero puxo en valor que estes recoñecementos da Rede sitúan ao Concello de Vigo “á cabeza da transparencia”.