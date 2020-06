O Concello de Vigo reservará unha zona da praia de Samil para actividades deportivas Abel Caballero anunciou este mércores que a zona do areal de Samil máis próxima ao río Lagares quedará reservada para a práctica deportiva. O alcalde tamén avanzou que no caso de que a afluencia de bañistas vaia en aumento procederían a paralizar as actividades deportivas.