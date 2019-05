O Concello de Vigo responde á Xunta ao respecto do instituto de Navia

Connect on Linked in

Respecto das declaracións do delegado da Xunta en Vigo sobre a disposición do Goberno Autonómico a firmar un convenio para a construción dun instituto en Navia cando se lle cedan os terreos, o Goberno de Vigo quere aclarar que os convenios son precisamente para ter garantía de que o Concello cede os terreos e a Xunta cumpre coa súa obriga.

Desde o Goberno Autonómico parecen non saber que un convenio é para que haxa acordo entre dúas partes e o que realmente ocorre é que pretenden que lles demos o solo sen que eles

comprometan a construción do instituto. Séguense a rir da cidade e, unha vez máis, pretenden tomarnos o pelo.

Os acordos entre administracións establécense a través de convenios que obrigan ás partes a cumprir. Sobrados exemplos temos en Vigo de incumprimentos da Xunta logo de que o Concello

lles cedera terreos: o Centro de Saúde de Bouzas ou a Cidade da Xustiza, entre outros.

A persoa que fai estas declaracións é un mercenario político do PP que fai puro politiqueo para intentar enganar aos cidadáns. O delegado da Xunta falta á verdade porque se nós lle damos o solo, que é o que asinamos no convenio? É todo moi fácil de entender. Todo isto é oportunismo electoral do Partido Popular e o deixan claro nas súas declaracións, non falan de asinar o convenio.