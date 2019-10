O Concello de Vigo súmase á loita contra o cancro de mama O alcalde de Vigo sumouse este xoves aos actos da Asociación Española contra o Cancro en Vigo para visualizar o apoio ás vítimas e as súas familias. O colectivo instalou unha mesa informativa no Farol de Urzaiz e organizou diferentes iniciativas. Ademais, o Concello xa ten instalados dous colectores rosas na Porta do Sol para reciclaxe de vidro.