O Concello de Vigo ten en marcha ou en licitación obras por valor de 58 millóns

O Concello de Vigo ten en marcha ou en licitaci贸n obras por valor de 58 mill贸ns Abel Caballero informou de que o goberno local ten agora mesmo en marcho ou en licitaci贸n obras por valor dun total de 58 mill贸ns de euros. Entre as actuaci贸ns est谩n a reforma da Porta do Sol e da Gran V铆a, ademais do t煤nel da r煤a Lepanto para a nova Estaci贸n de Thom Mayne.