O Concello de Vigo validou a modificación das ordenanzas fiscais para o próximo ano

O goberno de Vigo tamén validou a modificación das ordenanzas fiscais para o próximo ano. En declaracións do edil de Facenda, quen recordou que non se actualizan desde 2017, o Concello explicou que para 2020 non se aplicará o IPC acumulado, co que se rebaixa a carga impositiva real dos vigueses e viguesas.

Vigo continuará por tanto con débeda cero e coa menor presión fiscal das cidades galegas. Detallou Jaime Aneiros que o IPC acumulado ascende ao 2,8% pero o goberno vigués aplicará un 2,5% en taxas e impostos, coas excepcións do IBI, no que se aplica un 1%, e dos pagos de Construccións, plusvalía, circulación para motocicletas e a auga, que non variarán con respecto ao presente ano.

O goberno de Vigo cifrou en case que oito millóns de euros as bonificacións que aplica a empresa e familias no pago de taxas e impostos municipais.