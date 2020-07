O Concello demanda 1,5 millóns de euros á Xunta para financiar as medidas de desinfección fronte ao Covid-19

O concelleira Nuria Rodr铆guez detallou os custos asumidos polo goberno municipal en materia de desinfecci贸n en r煤as, parques infant铆s, instalaci贸ns educativas, cemiterios, albergues, asociaci贸ns ou museos entre outros, que supuxeron a realizaci贸n de 5.505 actuaci贸ns 鈥渃on resultados positivos鈥, e que obrigaron 谩 creaci贸n de 7 equipos motorizados para a vixilancia e 12 traballadores con 6 furgonetas que realizaron directamente os labores de desinfecci贸n.

Recursos para o comercio

A Corporaci贸n aprobou a moci贸n do grupo de goberno na que se insta 谩 Xuta de Galicia a que empregue os recursos p煤blicos transferidos polo goberno central na dinamizaci贸n do pequeno e mediano comercio vigu茅s para facer fronte 谩 crise xerada pola Covid-19, dotando unha partida orzamentaria espec铆fica para este fin.

O texto, defendido polo edil 脕ngel Rivas, sost茅n que a Xunta de Galicia 鈥渟贸 destinou unha partida de 16 mill贸ns de euros para os m谩is de 30.000 comercios que existen en toda a comunidade. Unha cantidade irrisoria tendo en conta as necesidades existentes鈥. Quedou aprobada co apoio do grupo mixto e a abstenci贸n de PP e concelleiro non adscrito.

Solo industrial

O Pleno de Vigo deu luz verde este m茅rcores, co apoio do grupo mixto, o rexeitamento do concelleiro non adscrito e a abstenci贸n do PP, 谩 moci贸n do grupo municipal socialista instando 谩 Xunta a participar na xeraci贸n de solo para actividades produtivas no Concello actuando como promotor dalgunha das novas actuaci贸ns planificadas.

A edil de Urbanismo, Mar铆a Jos茅 Caride, apelou 谩 responsabilidade do goberno auton贸mico na pol铆tica industrial 鈥減lanificando e cualificando solo para actividades produtivas no Plan Sectorial de Ordenaci贸n de 脕reas Empresariais de Galicia鈥 que, no caso de Vigo, debe inclu铆r a s煤a revisi贸n e renovaci贸n para axustar as actuaci贸ns en coherencia coas planificadas polo Concello. Amais insta 谩 Xunta a adoptar un 鈥減apel activo na oferta e renovaci贸n de solo produtivo na cidade que lidera a actividade econ贸mica de Galicia鈥.