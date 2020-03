O Concello destina case 52.000 euros a becas de comedor escolar de emerxencia

O Concello de Vigo xa está a abonar as axudas de emerxencia para comedor escolar, de xeito que xa está distribuíndo un total de 51.650 euros que beneficiarán a 1.033 familias en risco de exclusión social. O pasado mércores, desde Benestar Social estableceron contacto coas familias solicitando datos bancarios para poder abonar 50 euros por neno ou nena, dado que nestes momentos non teñen acceso ao comedor escolar no que recibían unha bolsa municipal. Tal e como avanzou o rexedor, o Concello renovará esta axudas mentres a situación así o requira. A este respecto, o alcalde anunciou que se porá en contacto co Comisionado da pobreza infantil do Goberno de España para que esta iniciativa se estenda por todo o territorio nacional.

Así mesmo, a comisión de valoración de axudas de emerxencia reúnese todos os días para tramitar achegas urxentes. Desde o pasado luns, o Concello xa abonou 35.000 euros, una cantidade que se paga no mesmo día, unha vez realizadas as correspondentes comprobacións. Nalgunhas ocasións, a comisión reúnese ata dous veces ao día porque se atenden case en tempo real as peticións que chegan a través do 010 cada hora.