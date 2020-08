O Concello do Grove adxudica a construción do local social de Reboredo

A mesa de contrataci贸n levada a cabo esta ma帽谩 adxudicou a obra de construci贸n do local social de Reboredo. Lembramos que esta obra 茅 posible grazas 谩 doaz贸n dos terreos realizada por unha familia da zona, quen facilitou o espazo para fins sociais. Eses terreos foron completados cunha cesi贸n por parte da Deputaci贸n de Pontevedra, e a construci贸n do edificio ser谩 posible grazas 谩 disposici贸n de fondos do pr茅stamo municipal que inicialmente fora solicitado para a construci贸n do Auditorio-Escola de M煤sica e que na actualidade est谩 sendo cuberto pola Deputaci贸n de Pontevedra.

A obra fora valorada inicialmente en 186.799,67 euros e consiste nunha edificaci贸n accesible de d煤as alturas que ocupar谩 a totalidade do terreo. O prazo de presentaci贸n de ofertas tivo que ser ampliado debido ao estado de alarma, xa rematado no mes de xu帽o. Logo de que o equipo t茅cnico municipal estudase as 28 ofertas que foron presentadas, d煤as foron eliminadas por baixa temeraria. Logo diso, a mesa de contrataci贸n p煤idose desenvolver hoxe e a empresa adxudicataria resultou ser Sodein Soluciones Integrales, cunha proposta de 125.750 euros m谩is IVE. Neste punto tan s贸 茅 preciso que a antedita empresa presente a correspondente documentaci贸n para poder po帽er en marcha a obra, que poder谩 comezarse no mes de setembro deste mesmo ano.