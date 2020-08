O Concello do Grove pon en marcha formación online en psicoeducación dirixida a mulleres

O Grove, 14 de agosto de 2020. O Concello do Grove por谩 en marcha a trav茅s do Centro de Informaci贸n 谩s Mulleres (CIM) un programa de psicoeducaci贸n que se realizar谩 a distancia como alternativa 谩 imposibilidade de realizar os habituais obradoiros presencias por mor da situaci贸n causada pola Covid-19. Neste caso of茅rtanse trinta prazas para o programa 鈥淥 Faro. Gu铆a para trazar un plan de vida鈥, que ser谩 impartido pola escritora, psic贸loga, adestradora e feminista Mar铆a Fornet.

O obxectivo do curso 茅 que as mulleres comprendan a influencia do contexto e da socializaci贸n de x茅nero e como se poden crear posibilidades e v铆as de desenvolvemento a partir dese punto. Traballarase na vontade individual e en como esta contrib煤e 谩 consecuci贸n de logros, dese帽ando unha estratexia de vida flexible que contrib煤a a conseguir a felicidade como mulleres comprometidas co seu desenvolvemento persoal e coa s煤a evoluci贸n vital.

O curso est谩 dese帽ando seguindo un gui贸n de 200 p谩xinas presentado como unha auto-viaxe na que, sesi贸n a sesi贸n, as mulleres participantes vaian avanzando p谩xina a p谩xina, exercicio a exercicio, de cara a unha vida m谩is plena e, sobre todo, con menos sufrimento. Unha vez completado o curso, disporase dun plan de vida profesional e persoal, creado de xeito minucioso que achegue unha direcci贸n e a tranquilidade de saber cara a onde se cami帽a.

Dende o punto de vista metodol贸xico, este curso est谩 baseado nos enfoques da psicolox铆a de terceira xeraci贸n, ademais de na disciplina do Coaching Psychology. Tam茅n se aplicar谩n notas da psicolox铆a narrativa e, de xeito transversal, un enfoque de x茅nero. As alumnas contar谩n cun material moi coidado sobre o que traballar e poder谩n participar en d煤as charlas a trav茅s dunha plataforma en li帽a, contando ademais cunha formadora que atender谩 as d煤bidas. As persoas que non te帽an acceso 谩s TIC contar谩n con soporte en espazos municipais.

O programa est谩 especialmente destinado a persoas en situaci贸n de desemprego, que sufran ou sufriran alg煤n tipo de violencia, persoas con d煤bidas en canto ao enfoque do seu desenvolvemento vital ou profesional, aquelas que acaben de pasar por un cambio importante (coma unha separaci贸n ou divorcio, a enfermidade propia ou dalgunha persoa pr贸xima, unha situaci贸n de d贸 ou loito etc.), que procedan doutros pa铆ses e non conseguiran a integraci贸n ou mulleres que, simplemente, se sintan atascadas na s煤a vida.

Esta formaci贸n est谩 financiada pola Secretaria Xeral de Igualdade e cofinanciada polo Fondo Social Europe (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra a violencia de x茅nero, a trav茅s da li帽a de promoci贸n da igualdade entre mulleres e homes e de prevenci贸n e tratamento da violencia de x茅nero. Cada muller poder谩 adaptar o programa ao seu ritmo e horario, mais a finalizaci贸n est谩 prevista o 30 de setembro. Lembramos que para inscribirse tan s贸 茅 preciso po帽erse en contacto co CIM.