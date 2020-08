O Concello do Grove presenta o protocolo de uso das instalacións deportivas municipais

O Concello do Grove ten elaborado un pormenorizado protocolo de actuaci贸n que permite determinar a forma de actuaci贸n para poder facer uso das instalaci贸ns deportivas municipais en condici贸ns de seguridade. O referido protocolo ser谩 de aplicaci贸n nas instalaci贸ns municipais cubertas: pavill贸n municipal do Monte da Vila e o Novo Monta da Vila, o de Conmeni帽o, o Pavill贸n N谩utico Tono Campos, o campo de f煤tbol do Monte da Vila e o das Lamp谩s e as pistas de p谩del municipais.

No documento cont茅mplanse instruci贸ns relativas ao comportamento das persoas usuarias destas instalaci贸ns, as铆 como os procedementos que deber谩n seguir os clubs e as entidades deportivas para usalas axeitadamente, inclu铆ndo os correspondentes formularios de responsabilidade para que, no caso dos adestramentos colectivos, se conte cunha conciencia clara do extremo coidado que se debe ter.

O protocolo po帽erase en funcionamento ao longo desta semana para permitir que tanto clubs como entidades deportivas poida ir, pouco a pouco, recuperando a s煤a actividade a pesar das limitaci贸ns existentes. En todo momento ser谩 prioritaria a seguridade dos usuarios e usuarias.