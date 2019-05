O Concello do Grove tivo que abonar case 63.000 euros a Portos de Galicia polo uso dos seus terreos

Connect on Linked in

Esta mesma semana confirmáronse os datos finais de pagamentos a entidade Portuaria. En total, durante 2018, foron abonados polo Concello do Grove 59.818 euros dos cales a práctica totalidade xa foron efectivos (a falla dunha liquidación de 3.000 euros do mercado municipal).

Nesta cantidade inclúese un pago anual de 1.115,54 euros pola Casa da Terceira Idade; 25.374 euros polo Mercado Municipal e uns gastos mensuais variables pola celebración do mercado dos venres que este ano supoño 14.496 euros xa que se tivo especial coidado en reclamar os días de non celebración por choiva e outros motivos que, por sistema Portos incluía. No relativo ao Pavillón Naútico este ano só se abonou o primeiro semestre por un total de 1.101,73 euros xa que se ten tramitado unha reclamación polo uso social deste espazo e que, polo tanto, non debería contar con taxa de Portos.

Ademais destes gastos fixos que se abonan semestralmente, Portos de Galicia pasou recibo de 4.821, 00 euros pola celebración das Festas do Carme, cantidade que abona o Concello. De feito, estes gasto refírense á ocupación do Corgo coas atraccións, pero tamén se incluíu outro cobro de 73,40 euros polos lanzamento dos fogos dende o Porto. A Festa de San Martiño tivo un custo de 528,48 euros e a Festa do Marisco tivo que adicar 12.317 euros do seu orzamento a pagar polo uso dos terreos do Corgo.

Dende o Concello do Grove reitérase a queixa destes cobros abusivos e pouco transparentes, de feito nunca se conta cunha previsión exacta do que se paga polas Festas por exemplo, e incídese no feito de que estes gastos non se repercuten en absoluto no pobo xa que a limpeza, mantemento e pago de iluminación da zona esta sendo asumida polo municipio. Deste xeito, resulta urxente que a tan anunciada comisión de traballo sobre as solicitudes de desafectación que O Grove e outras vilas teñen presentado se pronuncie o antes posible para solucionar este gravísimo problema.