O Concello do Porriño acada a aprobación pola unión europea dun proxecto formativo sobre mocedade e cambio climático

Por primeira vez na historia deste municipio, o Concello do Porriño ven de acadar a aprobación pola Unión Europea dun proxecto formativo sobre mocedade e cambio climático. O anuncio realizouno Lourdes Moure, concelleira responsable de Proxectos Europeos que é unha competencia que se estrea neste mandato no goberno municipal.

O Concello do Porriño é o promotor e coordinador do proxecto que se circunscribe ao “Programa de Desarrollo de Capacidades da Xuventude”, xestionado directamente pola UE e dotado cun orzamento de 150.000 €. Xunto co Con cello do Porriño partici`pan diversas institucións e universidades de España, Portugal, Mozambique e Cabo Verde.

O proxecto “EYFEC”, siglas que corresponden a súa denominación en inglés (“Empowering Youth for Facilitating Ecological Transition”), ten como obxetivo empoderar aos mozos e mozas e ás institucións públicas e organizacións non gubernamentais, polo desarrollo ambiental e sostible.

A concelleira Lourdes Moure explicou que “o proxecto ten como destinataria á mocedade e como propósito convertir aos nosos mozos e mozas en axentes activos contra o cambio climático”. Lembrou que neste eido “O Porriño tivo un papel moi sobranceiro como acreditou a implicación de centos de escolares e os seus centros educativos nas reivindicacións dos ‘Fridays for Future’ que se celebraron na nosa vila”.

Tamén lembrou a “participación de Miriam Campos Leirós na Cumbre do Cambio Climático en Madrid en representación do movemiento “Profes polo futuro” que tivo o seu centro de operacións no CEIP Antonio Palacios. Por último, Moure citou que entre as entidades que participarán neste proxecto da UE figura o IES Ribeira do Louro, centro docente porriñés que xa ten unha ampla experiencia en intercambios escolares e traballos internacionais.

A concelleira de Proxectos Europeos valorou que “ao reto de implementar o proxecto haberá que sumar agora as restriccions derivadas do Covid-19 no que atinxe á realización de viaxes internacionais e celebración de actividades conxuntas que tamén albergaremos no Porriño”, manifestou Lourdes Moure.